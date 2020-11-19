Мировые продажи серии Redmi Note превысили 140 миллионов единиц

Китайская компания Redmi в сети подтвердила, что компания продала 140 миллионов устройств серии Redmi Note по всему миру. Серия Redmi Note 8 стала вторым самым продаваемым смартфоном в мире в первой половине 2020 года.

Xiaomi представила серию Redmi Note, которая была представлена ​​в 2014 году. В 2019 году, помимо объявления серии Redmi Note 7 , она также показала, что Redmi стал независимым брендом. Продажи серии Note 7 превысили 10 миллионов единиц за 4 месяца, а ее глобальные продажи на данный момент превысили 40 миллионов единиц. Несомненно, это одна из самых успешных линеек продуктов бренда Redmi. Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг сказал, что причина, по которой Redmi Note стал общим выбором 140 миллионов пользователей по всему миру, заключается в том, что он предлагает некоторые из флагманских функций в ценовом сегменте 11 000 рублей.