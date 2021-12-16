Мировой рынок кнопочных телефонов: что изменилось за год

Регион MEA стал крупнейшим рынком мобильных телефонов с долей 38% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 37% в прошлом году.

Индия переместилась на вторую позицию на мировом рынке кнопочных телефонов. Однако с прошлого года её рыночная доля увеличилась с 36% до 38%.

Поставки в Северную Америку сократились на 44%, за ними следует Европа, где они снизились на 40% по сравнению с прошлым годом.

Глобальный рынок кнопочных телефонов за 1-3 кварталы 2021 года сократился на 2,7% к 2020 году (-28% к аналогичному периоду 2019 года). Продажи HMD сокращаются от квартала к кварталу, тогда как продажи брендов itel и TECNO растут и сохраняют лидирующих позиции с долями 28% и 14% соответственно. Таким образом, itel и TECNO занимают 42% всего рынка по поставкам кнопочных телефонов.

«itel зарекомендовал себя как производителя качественных устройств. Несмотря на сложности которые сейчас испытывает рынок электроники, в этом году в России было продано более 1 млн кнопочных телефонов itel. Бренд продолжает занимать лидирующее место в этом сегменте», — отметил генеральный директор представительства itel & TECNO в России Виктор Колесниченко.