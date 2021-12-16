Мировой рынок кнопочных телефонов: что изменилось за год

Регион MEA стал крупнейшим рынком мобильных телефонов с долей 38% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 37% в прошлом году.

Индия переместилась на вторую позицию на мировом рынке кнопочных телефонов. Однако с прошлого года её рыночная доля увеличилась с 36% до 38%.

Поставки в Северную Америку сократились на 44%, за ними следует Европа, где они снизились на 40% по сравнению с прошлым годом.

Глобальный рынок кнопочных телефонов за 1-3 кварталы 2021 года сократился на 2,7% к 2020 году (-28% к аналогичному периоду 2019 года). Продажи HMD сокращаются от квартала к кварталу, тогда как продажи брендов itel и TECNO растут и сохраняют лидирующих позиции с долями 28% и 14% соответственно. Таким образом, itel и TECNO занимают 42% всего рынка по поставкам кнопочных телефонов.

«itel зарекомендовал себя как производителя качественных устройств. Несмотря на сложности которые сейчас испытывает рынок электроники, в этом году в России было продано более 1 млн кнопочных телефонов itel. Бренд продолжает занимать лидирующее место в этом сегменте», — отметил генеральный директор представительства itel & TECNO в России Виктор Колесниченко.

Комментарии и отзывы itel
Oppo A54s слили в сеть до релиза…
Oppo A54s слили в сеть до релизаКитайский производитель смартфонов Oppo может вскоре представить смартфон Oppo A54s. Ожидается, что A54s …
TD Tech перевыпустит Huawei Mate 40E 5G…
TD Tech перевыпустит Huawei Mate 40E 5GКитайская компания TD Tech, являющаяся партнером Huawei, недавно выпустила смартфоны TD Tech N8 Pro, TD T…
Реальная фотография Oppo Reno 7 раскрывает новый дизайн каме…
Реальная фотография Oppo Reno 7 раскрывает новый дизайн камеOppo Reno 7 появился на рендерах в прошлом месяце, показывая новый дизайн задней камеры. Сегодня мы видим…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256Ранее мы уже проводили сравнительное тестирование OnePlus 9 Pro и iPhone 12 Pro Max, изучив вопросы быстр…
Realme GT Master Exploration Edition подешевел до $420…
Realme GT Master Exploration Edition подешевел до $420Компания Realme в преддверии распродажи Double 11 снизила в Китае цену на смартфон Realme GT Master Explo…
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАч…
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАчСетевые источники раскрыли дизайн и параметры смартфона Tecno Pova Neo, который еще не был представлен оф…
Honor стал третьим по величине брендом смартфонов в Китае…
Honor стал третьим по величине брендом смартфонов в КитаеHonor опередила Xiaomi по объему продаж смартфонов в Китае в августе и, таким образом, входит в тройку кр…
Realme представит 8i в Европе…
Realme представит 8i в ЕвропеМесяц назад компания Realme представила смартфоны Realme 8i и 8s в Индии. А теперь телефон официально пос…
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor