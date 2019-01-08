Мощная новинка Galaxy M20

Компания Samsung выпустила смартфон с отличной начинкой. Арсенал памяти смартфона включает в себя 3 ГБ ОЗУ и встроенный флэш-модуль на 32 ГБ/64 ГБ. В роли программной оболочки выступает Android версии 8.1 Oreo. Селфи-камера имеет один блок оптики на 8 МП, а в тыльной камере установлено два сенсора на 13 МП и 5 МП. Также упоминается модуль Wi-Fi, способный работать в двух диапазонах.Федеральная комиссия по связи США (FCC) также внесла смартфон в свою базу. На портале FCC опубликована информация, проливающая свет на параметры новинки. В частности, упомянуты размеры корпуса – 156,4 x 74,5 x 8,8 мм, а также размер дисплея по диагонали – 6,13 дюйма. Электропитание обеспечивает аккумулятор EB-BG580ABN емкостью 5000 мАч. Девайс Galaxy M20 базируется на мобильном процессоре Samsung Exynos 7885. Более свежие утечки приписывают гаджету новый фирменный чипсет Exynos 7904.Стоимость смартфона составит 200 долларов.