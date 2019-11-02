Мощная новинка Google Pixel 4 XL

Компания Google выпустила очень мощный и интересный модель смартфона.Новинка имеет название Pixel 4 и цветовая гамма интересная синий, красный, черный. Google Pixel 4 XL будет экранная панель OLED на 6,3 дюйма, а разрешение матрицы соответствует стандарту Pixel 4 XL.Google Pixel 4 будет оборудован OLED-экраном с размером диагонали 5,7 дюйма и частотой обновления 90 Гц, обеспечивающим разрешение стандарта Full HD+.Модель Google Pixel 4 XL оснащена аккумулятором емкостью 3700 мАч. О стоимости новинки пока неизвестно.