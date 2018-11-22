Мощная новинка Honor 10 Lite

Компания Honor выпустила отличный флагман нового поколения. Honor 10 Lite предложен покупателю в четырех цветах: черном, белом (Lilly of the Valley), градиентный синий и градиентный розовый. Комплект поставки включает, помимо всего прочего, чехол и пленку на экран. В продажу поступят три варианта конфигурации: 4/64, 6/64 и 6/128 ГБ. Стильный дизайн с применением градиентных расцветок, двойная AI-камера с фирменными наработками в этом направлениями (например, AIS), технология GPU Turbo 2.0 в составе EMUI 9.0 на Android 9 Pie. Между тем, здесь предлагается 6,21” дисплей с разрешением Full HD + и каплевидным вырезом (у Honor 10 широкая бровь), а сканер отпечатка пальца располагается на задней панели. В качестве аппаратной основы выступает относительно новый чипсет среднего уровня Kirin 710, а дополняют его 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ ПЗУ с возможностью расширения картами microSD до 512 ГБ. Емкость аккумулятора составила 3400 мАч.О стоимости смартфона пока неизвестно.