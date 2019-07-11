Мощная новинка K20 Pro Avengers Limited Edition

Redmi K20 Pro принадлежит к разряду флагманских смартфонов на платформе Snapdragon 855. Основная «фишка» этого аппарата – селфи-камера с выдвижным механизмом.Разработчик не стал оглашать, когда поклонники «Мстителей» смогут приобрести данный гаджет. Также неизвестна стоимость специальной редакции флагмана. Но этот продукт в первую очередь пойдет на внутренний рынок.Смартфон, который выйдет ограниченным тиражом, создавался при участии компании Marvel Comics. Тыльная панель имеет черный цвет и украшена рисунком в стилистике «Мстителей». Кроме того, новинка укомплектована чехлом-бампером с характерным дизайном в духе Marvel.О стоимости новинки пока неизвестно.