Мощная новинка K20 Pro Avengers Limited Edition

2019-07-11, Автор - Мария Шмелева; Продукт - K20 Pro Avengers Limited Edition; [110]
Redmi K20 Pro принадлежит к разряду флагманских смартфонов на платформе Snapdragon 855. Основная «фишка» этого аппарата – селфи-камера с выдвижным механизмом.Разработчик не стал оглашать, когда поклонники «Мстителей» смогут приобрести данный гаджет. Также неизвестна стоимость специальной редакции флагмана. Но этот продукт в первую очередь пойдет на внутренний рынок.Смартфон, который выйдет ограниченным тиражом, создавался при участии компании Marvel Comics. Тыльная панель имеет черный цвет и украшена рисунком в стилистике «Мстителей». Кроме того, новинка укомплектована чехлом-бампером с характерным дизайном в духе Marvel.О стоимости новинки пока неизвестно.


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