Мощная новинка LG G7 Fit

Корпус смартфона изготовлен из стекла, но при этом аппарат защищен по стандартам IP68 (от пыли и влаги) и MIL-STD-810G (от ударов и падений). В наличии имеется чип NFC и батарея на 3000 мАч.Электронная начинка G7 Fit базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, мощном, но далеко не новом. Флэш-носитель имеет объем 32 ГБ, ОЗУ – 4 ГБ. Программным интерфейсом служит 8-я версия Android Oreo.Модель имеет неплохие акустические параметры: внутри установлен 32-битный аудиочип Hi-Fi Quad DAC. По словам разработчика, бумбокс-динамик обеспечивает великолепное звучание в диапазоне баса.Full Vision дисплей новинки LG имеет размер диагонали 6,1 дюйма и обеспечивает разрешение 3120 х 1440 пикселей (QHD+). Экран поддерживает технологию HD R10, в верхней части расположен вырез для фронтальной камеры, которая оснащена оптическим блоком на 8 МП. Главная камера на тыльной стороне снабжена оптикой на 16 МП и автофокусировкой. В процессе съемки можно задействовать искусственный интеллект, помогающий выбрать оптимальные настройки для лучшего качества фотографий.Стоимость смартфона составит 39990 тысяч рублей.