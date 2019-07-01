Мощная новинка Lenovo Z6 и его функции

Анонс Lenovo Z6 – обновленного смартфона среднего класса – всё ближе. Компания не стремится удержать параметры устройства в тайне до презентации, вместо этого ежедневно публикуя порции сведений. Сегодня речь пошла об экране: обещаны диагональ 6,39", технология OLED, поддержка HDR 10, яркость 600 нит, соответствие цветовому пространству DCI-P3, программная оптимизация изображения De-Mura, частота обновления 120 Гц, минимизация синего света, встроенный сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Gorilla Glass.О стоимости новинки пока неизвестно.