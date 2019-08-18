Мощная новинка Nokia 7.2

2019-08-18, Автор - Мария Шмелева; Продукт - смартфон Nokia 7.2; [9]
Гаджет Nokia 7.2 тестировался в Geekbenck с объемом «оперативки» 6 ГБ. Программной платформой выступала 9-я версия ОС Android. Вполне возможно, что на момент анонса будут и другие конфигурации Nokia 7.2.В однопоточном тесте новинка показала результат 1604 балла. В многопоточном тесте аппарат набрал 5821 балл. Схожие результаты показала модель Redmi Note 7, которая тестировалась ранее. И этот смартфон базируется на чипсете Snapdragon 660.Тип процессора не разглашается, но эксперты утверждают, что в смартфоне задействован чипсет Qualcomm Snapdragon 660. Напомним, в предыдущей модели Nokia 7.1 использовался чип Snapdragon 636. Поэтому вполне логично предположить, что Nokia 7.1 получит Snapdragon 660. Аппарат, который готовит к выпуску финская компания HMD Global, относится к средней ценовой категории. Недавно смартфон был замечен в базе данных популярного бенчмарка Geekbenck. Благодаря тестам стали известны технические данные готовящегося устройства.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы смартфон Nokia 7.2
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