Мощная новинка Nokia 9 PureView и его характеристика

За производительность Nokia 9 PureView отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, а за автономность — аккумулятор ёмкостью 3320 мАч с поддержкой быстрой зарядки через разъем USB Type-C (USB 3.0) и беспроводную зарядку стандарта Qi. Работает аппарат под управлением чистой Android 9 Pie с гарантированными обновлениями системы и патчами безопасности в рамках программы Android One. Из особенностей устройства стоит отметить защиту от воды по стандарту IP67 и модуль NFC для бесконтактных платежей.Большую часть передней панели занимает 6-дюймовый дисплей P-OLED с разрешением Quad HD+ и соотношением сторон 18:9, прикрытый закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Производитель оставил небольшие симметричные рамки сверху и снизу, чтобы не делать никаких вырезов под фронтальную камеру. В смартфоне также используется наэкранный сканер отпечатков пальцев, дополненный функцией распознавания владельца по лицу.Особенность флагмана Nokia 9 PureView — основная камера с пятью объективами и оптикой Zeiss. Во время съемки фото смартфон щелкает сразу пять кадров со всех камер и затем объединяет их в один. По заверениям производителя, такое решение улавливает в 10 раз больше света в сравнении с одной камерой, существенно расширяя динамический диапазон. Во время обработки снимком в технологии ИИ различают 1200 уровней глубины резкости, позволяя менять точку фокусировки на уже готовой фотографии.Стоимость новинки составит 40500 тысяч рублей.