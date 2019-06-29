Мощная новинка Nubia X 5G

Главным изменением Nubia X 5G стало использование флагманского процессора Snapdragon 855 вместо прошлогоднего Snapdragon 845. Благодаря этому смартфон поддерживает работу в сетях пятого поколения, о чём также свидетельствует небольшой логотип на задней стороне.Как и обычный Nubia X, новый X 5G оснащён практически безрамочным 6,26-дюймовым IPS-дисплеем без вырезов и отверстий. Фронтальной камеры у аппарата нет — вместо неё используется двойная основная. Смотреть на себя во время съемки селфи предлагается через дополнительный 5,1-дюймовый экран на задней стороне. Он выполнен таким образом, что практически полностью сливается с корпусом и остается незаметным.Аппарат сохранил главную фишку — практически безрамочный основной экран и дополнительный дисплей на обратной стороне. Вместе с этим он получил обновленную «начинку» и поддержку мобильных сетей пятого поколения.О стоимости новинки пока неизвестно.