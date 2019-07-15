Мощная новинка OPPO Reno

При попытке свернуть смартфон большими пальцам, блогер отметил, что OPPO Reno не получает серьезных повреждений. Стекло остается целым, а единственное последствие от такого стресс-теста — немного отклеившаяся по периметру тыльная крышка.Корпус OPPO Reno изготовлен из алюминия. Смартфон царапается при воздействии лезвия канцелярского ножа. Основные камеры закрыты стеклом. Миниатюрное зеркальце камеры на тыльной стороне, по заверению производителя, изготовлено из керамики, но при этом царапается при воздействии керна твердостью 8 единиц. Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев проявил себя отлично даже после того, как блогер исцарапал активную область сенсора.Первым «под нож» попал дисплей устройства. Комплектная защитная плёнка поддалась керну твердостью в 3 единицы по шкале Мооса. Для сравнения, твердость алмаза составляет 10 единиц. Дисплей, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 6-го поколения, начал царапаться на отметке в 6 единиц. Глубокие царапины появляются при воздействии керна с твердостью 7.Одной из главных особенностей OPPO Reno признана выдвижная селфи-камера, визуально напоминающая плавник. Блогер проверил, как срабатывает система защиты модуля при падении устройства: на автоматическое закрытие камеры уходит около 0,8 секунды, чего достаточно для защиты при падении с высоты более 1,5 метров. Сам механизм выглядит очень надёжно. Вспышка прикрыта обычным прозрачным пластиком, а вот модуль передней камеры — стеклом.О стоимости новинки пока неизвестно.