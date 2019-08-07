Мощная новинка Samsung Galaxy Note10+ и его функции

Samsung Galaxy Note 10 + получит аккумулятор на 4300 мАч, что на 300 мАч больше по сравнению с прошлогодней моделью. В то же время Galaxy Note10 обзаведется более скромным аккумулятором на 3600 мАч. Зарядка будет доступна двумя способами: по проводу через USB Type-C мощностью до 45 Вт или по воздуху с помощью беспроводного ЗУ мощностью до 20 Вт. Новинки Galaxy Note10 обзаведутся реверсивной беспроводной зарядкой, то есть смогут восполнять ёмкость батарей устройств с поддержкой Qi/PMA.Три камеры Galaxy Note10 переедут в левый верхний угол и разместятся вертикально: 12 + 16 + 12 Мп. В Galaxy Note 10 + появится четвертый модуль 3D ToF. Будет заявлена поддержка оптической стабилизации изображения, записи видео в 4K с частотой 60 кадров/с и HDR10+.Стоимость новинки составит 1199 долларов.