Мощная новинка Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 получит дисплей диагональю 6,25 дюйма и процессор Snapdragon 855, а старшую версию аппарата под названием Galaxy Note 10+ оснастят 6,75-дюймовым экраном. Компания Samsung данные предположения не комментирует.Судя по опубликованному тизеру, новинка будет поддерживать режим работы Samsung DeX, доступный топовым смартфонам компании — видеоряд намекает на способность смартфона заменить сразу несколько устройств для работы. Несмотря на многочисленные утечки, южнокорейский вендор не спешит официально раскрывать детальные спецификации готовящейся к выпуску флагманской линейки.О стоимости новинки пока неизвестно.