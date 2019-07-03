Мощная новинка Sony Xperia 1

Смартфон построен на базе топового восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 855, выполненного по 7-нм техпроцессу. Для мобильных геймеров предусмотрен режим с настройкой производительности каждой игры, записи геймплея и блокировки входящих уведомлений. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3330 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Имеется модуль NFC.Основная камера Xperia 1 представлена тремя модулями по 12 Мп с разными объективами: 26-мм с OIS для обычных фото, 16-мм с углом обзора 130° и 52-мм с OIS для съёмки с двукратным оптическим зумом. Это первый в мире смартфон с функцией автофокусировки по глазам, технологией её отслеживания и автоэкспозиции со скоростью до 10 кадров в секунду. Для блогов и просто записи видео есть возможность съемки в разных стилях с помощью восьми параметров цветопередачи.Sony Xperia 1 — первый и пока единственный смартфон, оснащенный OLED-дисплеем с разрешением 4K и поддержкой HDR. Он был разработан для максимально удобного потребления контента. Благодаря экрану с «киношным» соотношением сторон 21:9 на нём можно смотреть фильмы в полном размере и без чёрных полос. Форма также делает комфортным использование двух приложений на разделенном экране. Ещё устройство отличается стереозвуком с технологией Dolby Atmos. Заявлена поддержка кодека LDAC, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless и технологии DSEE HX, повышающей качество звучания при прослушивании сжатых форматов.Стоимость новинки составит 25900 тысяч рублей.