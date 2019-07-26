Мощная новинка Ulefone Power 6

Аппарат получил ёмкий аккумулятор на 6350 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. В списке дополнительных фишек гаджета — модуль NFC для бесконтактных платежей с помощью Google Pay, сканер отпечатков пальцев на задней крышке и функция разблокировки Face Unlock.Смартфон оснастили дисплеем диагональю 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, тонкими рамками и небольшим вырезом в форме капли для селфи-камеры. «Сердцем» устройства, работающего под управлением Android 9.0 Pie, стал процессор MediaTek Helio P35, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенного накопителя — 64 ГБ.Ulefone Power 6 получил большой экран, двойную камеру, аккумулятор на 6350 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и NFC.О стоимости новинки пока неизвестно.