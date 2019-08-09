Мощная новинка Xiaomi Mi 9T

6,39-дюймовый дисплей, защищенный от повреждений стеклом Gorilla Glass 5, занимает почти всю фронтальную панель. Отсутствие трендовых вырезов и выдвижная фронталка позволяют не отвлекаться при просмотре полноэкранного контента. Сканер отпечатков пальцев «спрятался» под экраном: пользоваться им удобнее, чем запоминать расположение датчика на корпусе. Тройная основная камера оснащена датчиками на 48, 13 и 8 Мп для получения снимков хорошего качества даже в условиях плохого освещения.Производительная начинка аппарата на базе процессора Snapdragon 730 при поддержке 6 ГБ оперативки позволит еще несколько лет не задумываться об апгрейде. Для установки приложений и хранения файлов смартфон получил 128 ГБ встроенной памяти — этого в большинстве случаев достаточно, чтобы забыть о картах памяти. О стоимости новинки пока неизвестно.