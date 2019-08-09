Мощная новинка Xiaomi Mi A3 и его функции

Аппарат выпущен в рамках программы Android One и из коробки работает на операционной системе Android 9 Pie без сторонних надстроек. Владельцам доступны голосовой помощник «Google Ассистент» и функция «Цифровое Благополучие», позволяющая контролировать время использования устройства. Аппарат отличается 6,088-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 665 с 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора — 4030 мАч. Основная камера в гаджете тройная, с флагманским 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX 586, 8-мегапиксельным модулем со сверхширокоугольным объективом и дополнительным датчиком глубины.Среди главных особенностей устройства — чистая версия Android, сканер отпечатков пальцев в экране, ёмкий аккумулятор и тройная камера на 48 Мп. Редакция 4PDA посетила мероприятие и узнала сроки начала продаж и цену новинки.Стоимость новинки составит 18900 тысяч рублей.