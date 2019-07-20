Мощная новинка Xiaomi Mi A3

Mi A3 включён в программу Android One и поставляется с операционной системой Google без фирменной оболочки MIUI и каких-либо дополнительных надстроек. Разборка новинки Mi A3 начинается с извлечения сдвоенного лотка SIM-карты и отделения тыльной крышки, которая удерживается на защелках. Над аккумулятором установлены два шлейфа, основная плата закрыта защитным кожухом. В смартфоне практически нет клея. Единственный приклеенный элемент устройства — аккумулятор ёмкостью 4030 мАч. Все компоненты легко извлекаются без особых усилий, что говорит об отличной ремонтопригодности смартфона.О стоимости новинка пока неизветсно.