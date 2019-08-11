Мощная новинка от Blackview BV9500 Plus

Под «капотом» разместился восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Такая начинка без проблем справится как с повседневными задачами, так и со многими современными мобильными играми. За разблокировку устройства отвечает сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса, а за бесконтактную оплату — модуль NFC.Ещё одна особенность аппарата — рекордно ёмкий аккумулятор на 10 000 мАч. По мнению производителя, на одном заряде BV 9500 Plus по работает больше 20 часов в режиме воспроизведения видео или около 50 часов в режиме разговора. Поддерживаются функции быстрой зарядки для оперативной «дозаправки» и беспроводной зарядки любыми устройствами, совместимыми со стандартом Qi. При необходимости можно использовать смартфон в качестве пауэрбанка, чтобы поделиться зарядом с другими гаджетами.Корпус смартфона защищен в соответствии со всеми актуальными стандартами: IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Он переживёт двухчасовое погружение в воду на глубину до 1,8 метра, падение на твёрдую поверхность с такой же высоты и перепады температур и давления. 5,7-дюймовый дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5, устойчивым к царапинам и ударам. Вырезов и трендовых отверстий не предусмотрено: отвлекать от просмотра интернета и фильмов они не будут.Стоимость новинки составит 199 долларов.