Мощная новинка от компании Samsung Galaxy Note10+ и его функции

Кнопки питания и регулировки громкости расположены на левой стороне корпуса. Две дополнительные фотографии указывают на наличие тройной камеры, ToF-сенсора, разъёма USB Type-C. А вот 3,5-мм аудио порта на нижнем торце не оказалось. Samsung Galaxy Note 10+ будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Фронтальная камера будет расположена по центру. На представленных накануне пресс-рендерах отчётливо видно, что Samsung продолжает тенденцию выпуска устройств с круглым, а не каплевидным вырезом под селфи-камеру. Кстати, разрешение последней составит 10 мегапикселей. Длина и ширина флагмана составит 162,5 х 77,6 миллиметра при диагонали дисплея в 170,1 миллиметра (или 6,7 дюйма).О стоимости новинки пока неизвестно.