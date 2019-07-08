Мощная новинки Meizu 16s Pro

Внешний вид Meizu 16s Pro в основном повторяет дизайн Meizu 16s, однако на задней панели добавилась ещё одна камера. Как сообщает Gizmochina, речь предположительно о сверхширокоугольном модуле. Сенсоры выстроены вертикально в левом верхнем углу, а под ними — LED-вспышка. На задней панели отсутствует сканер отпечатков пальцев. Это означает, что Meizu снова будет использовать сканер, интегрированный в дисплей. За исключением процессора (Snapdragon 855), спецификации будущей новинки неизвестны.Meizu 16s — представитель классической линейки смартфонов без вырезов в дисплее и выдвижных камер. При этом аппарат имеет тонкие рамки, способные вместить селфи-модуль и динамик. В отличие от своего предшественника, 16s не обзавёлся Plus-версией, но по слухам, к релизу готовится модель 16s Pro. О стоимости новинки пока неизвестно.