Мощные наушники Mpow H5

2019-06-19, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Мощные наушники Mpow H5 ; [87]
Беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления оснащены встроенным микрофоном для использования в режиме гарнитуры. Ёмкости аккумулятора модели хватит на 18 часов воспроизведения музыки, а в случае полной разрядки можно воспользоваться проводным подключением через стандартный 3,5-мм аудиоразъем. В комплект модели входит удобный чехол для переноски и хранения.Многие люди уже не могут представить свою жизнь без наушников. Работа, спорт, путешествие или просто любовь к музыке — причин для покупки аудиоустройства может быть множество. Если сейчас настал тот самый момент, когда нужно выбрать подходящую модель, можно обратить внимание на несколько вариантов от Mpow — тут есть и наушники с водозащитой для занятий спортом, и беспроводные гарнитуры с поддержкой aptX, и даже Bluetooth-адаптер для подключения сразу к двум источникам сигнала.Стоимость новинки составит 39 долларов.


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