Мощный Motorola Edge S Pro подешевел до $240

Компания Motorola в рамках распродажи 618 снова снизила цену на смартфон Edge S Pro (Edge 20 Pro на международном рынке). Теперь версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти можно приобрести в Китае за 240 долларов. Это очень выгодное предложение за смартфон, который оснащается мощной платформой Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, частотой сенсора 576 Гц, поддержкой HDR10+ и 10-битным отображением цвета, тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, сверхшириком на 16 Мп, перископным модулем с оптической стабилизацией, 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым, селфи-камерой на 32 Мп, батареей на 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 189 граммов.

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