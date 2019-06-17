Мощный Nubia Red Magic 3 и его функции

Утечки приписывают новинке электронную начинку на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 855 и гигантский объем «оперативки» – 12 ГБ. Солидной будет и емкость батареи – 5000 мАч. А высокая частота обновления дисплея будет меньше утомлять глаза.В целом дизайн Nubia Red Magic 3 выполнен в духе геймерских традиций. В нем присутствуют довольно агрессивные нотки с акцентом на красном цвете, а также светодиодная подсветка.Производитель снабдил модель одиночной тыльной камерой, что по современным флагманским меркам выглядит скромно. С другой стороны, данный смартфон предназначен для геймеров, а не для фотолюбителей, камера тут не главный компонент.О стоимости новинки пока неизвестно.