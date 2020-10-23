Мощный Redmi представят K30S 27 октября

Ожидается, что Xiaomi представит 27 октября свое новое творение - смартфон Redmi K30S с поддержкой мобильных сетей 5G. Новинка будет основана на мощной модели Xiaomi MI 10T.

Телефон должен получить чипсет Snapdragon 865, большой 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p, аккумулятор на 5000 мАч и 33 Вт быструю зарядку. Первоначальные комбинации памяти телефона Mi составляли 6/128 ГБ или 8/128 ГБ, но мы не удивимся, увидев некоторые рыночные варианты с 12 ГБ ОЗУ и большим объемом памяти, поскольку нет слота microSD для расширения внутренней емкости.

Что касается камер, то устройство должно получить 20 МП селфи-камеру, а в состав тыльной камеры войдут 64 МП основной модуль, 13 МП блок с широкоугольной оптикой и 5 МП датчик.
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