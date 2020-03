Мощный будущий флагман Huawei P40 Pro Plus

Huawei готовиться представить свой новый флагманский телефон серии Huawei P40 26 марта. Ожидается, что серия P40 будет представлена ​​в трех вариантах: стандарт P40, P40 Pro более высокого класса и флагман P40 Pro Plus.

Судя по слухам, P40 Pro Plus является единственной моделью в серии P40, в которой установлена ​​пентакамера, оснащенная 52 МП сенсором Sony IMX700. Ожидается, что другим большим датчиком на P40 Pro Plus является Sony IMX650, 1 / 1,5-дюймовый 40 МП блок с фильтром RGGB. В сочетании с 18-миллиметровым объективом Cine это обеспечивает сверхширокоугольные характеристики Pro Plus. Также ожидается, что P40 Pro Plus будет оснащен не одним, а двумя телеобъективами.

Также старшая модель будет выгодно отличаться более крупным 6,7 дюймовым OLED-экраном разрешением 3,160 x 1440 с частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти и мощным аккумулятором емкостью 5 500 мАч, который поддерживает SuperWharge 55 Вт. Также P40 Pro Plus получит керамический корпус.