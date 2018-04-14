Мощный смартфон BlackBerry Athena

2018-04-14, Автор - Мария Шмелева; [75]
Компания BlackBerry выпустит смартфон во второй половине года среднего класса. Обнародованные изображения BlackBerry Athena демонстрируют строгий дизайн устройства. Вендор оставил любителям музыки стандартный разъем на 3,5 мм. В наличии также современный порт USB-C.Согласно доступной информации, электронная схема устройства будет иметь 6 либо 8 ГБ оперативной памяти. Ожидаемый объем внутреннего флэш-массива – 64 ГБ. Главная камера, размещенная на задней стороне корпуса, будет состоять из двух оптических модулей, но точных данных по оптической системе пока нет.Новый гаджет сконструирован на базе мобильного 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 660, способного развивать частоту до 2,2 ГГц. Модуль Adreno 512 служит для обработки графики. В схему также встроен модем X12 LTE для мобильных сетей, способный держать скорость передачи данных до 600 Мбит в секунду.О стоимости пока не известно.


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