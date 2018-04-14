Мощный смартфон BlackBerry Athena

Компания BlackBerry выпустит смартфон во второй половине года среднего класса. Обнародованные изображения BlackBerry Athena демонстрируют строгий дизайн устройства. Вендор оставил любителям музыки стандартный разъем на 3,5 мм. В наличии также современный порт USB-C.Согласно доступной информации, электронная схема устройства будет иметь 6 либо 8 ГБ оперативной памяти. Ожидаемый объем внутреннего флэш-массива – 64 ГБ. Главная камера, размещенная на задней стороне корпуса, будет состоять из двух оптических модулей, но точных данных по оптической системе пока нет.Новый гаджет сконструирован на базе мобильного 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 660, способного развивать частоту до 2,2 ГГц. Модуль Adreno 512 служит для обработки графики. В схему также встроен модем X12 LTE для мобильных сетей, способный держать скорость передачи данных до 600 Мбит в секунду.О стоимости пока не известно.