Мощный смартфон Infinix GT 30 Pro вышел в России

Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон GT 30 Pro, который основан на производительном 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G с тактовой частотой до 3,35 ГГц, графическим ускорителем Mali-G615 MP6 и модемом 5G.

Новинка также получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, защиту от влаги в соответствии со степенью IP64, GT-триггеры на боковой грани, динамическую подсветку, сдвоенную основную камеру с модулями на 108 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также селфи-камеру разрешением 13 Мп. Смартфон оценен в 26, 30 и 33 тысячи рублей за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.