Мощный смартфон Meizu 15 Plus

Компания Meizu выпустила самый крутой смартфон 21 века. В наличии 4 либо 6 Гб системной памяти и 64 или 128 Гб внутренней, аккумулятор на 3430 мА/ч. Уточняется, что девайс получил сдвоенную тыльную камеру (20 + 12 Мп) с поддержкой 3-кратного зума без ухудшения качества и фронтальную 20-мегапиксельную. В сердце гаджета лежит 8-ядерный (до 2,5 ГГц) чип (по многочисленным слухам, речь идет о платформе Exynos 8895 от Samsung). В роли ОС – Android 7.0 Nougat. Разрешение 5,95-дюймового AMOLED-экрана – 2560 х 1440 точек при соотношении сторон как 16:9. О стоимости пока не известно.