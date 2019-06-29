Мощный смартфон Moto G7 Plus

Смартфон поддерживает функцию замедленной съемки и запись видео в формате 4К. Режим Timelapse поддерживает четыре скорости съёмки (4x, 8x, 16x, 32x), а нежелательные рывки, тряска и резкие движения сглаживаются функцией Hyperlapse. Доступен портретный режим с эффектом размытия фона на фотографиях.Новый Moto G7 Plus получил двойную камеру с разрешением 16 Мп и оптической стабилизацией изображения. Это позволяет делать чёткие снимки при недостаточном освещении. Функция синемаграфии позволяет оставлять часть кадра в движении, а благодаря функции Cutout можно заменить фон любой фотографии.Moto G7 Plus оснащен широкоформатным экраном Full HD+ с диагональю 6,2 дюйма и соотношением сторон 19:9. Также он оборудован громкими стереодинамиками с технологией объёмного звучания Dolby Audio. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Аккумулятор ёмкостью 3000 мАч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 27 Вт, позволяющую пополнить заряд на 12 часов всего за 15 минут.О стоимости новинки пока неизвестно.