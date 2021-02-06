Мощный смартфон iQOO Neo 5 показали на фото

Китайские источники поделились первой фотографией смартфона iQOO Neo 5, выход которого должен состояться уже в этом месяце. Смартфону прочат новенькую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11, OLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и двумя аккумуляторами для поддержки очень быстрой проводной зарядки (предположительно 120 Вт). Ориентировочная цена смартфона составляет 2700 юаней или около 410 долларов. Судя по всему, главным конкурентом iQOO Neo 5 в этом ценовом сегменте станут смартфоны линейки Redmi K40, которые тоже будут основаны на чипсете Snapdragon 870.