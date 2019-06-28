Mobile Pixels придумали как утроить площадь экрана ноутбука

Стартап Mobile Pixels год назад провела успешную кампанию на Kickstarter для устройства под названием DUEX, которое удваивает площадь экрана путем добавления второго экрана с подключением по USB. Теперь же команда разработчиков представила вариант TRIO, который позволяет расширить существующий экран влево и вправо.

Есть две модели: TRIO с экраном 12,5 дюймов и TRIO Pro с экраном 14 дюймов с разрешением 1920 x 1080 пикселей, а потребление энергии обоих версий не превышает 4,5 Вт. При использовании двух экранов TRIO теперь вы можете повернуть оба экрана назад, чтобы они образовали треугольник, например, для презентаций за круглым столом.

Также конструкция позволяет сложить ноутбук в сумку вместе с дополнительными экранами или же обустроить полноценное рабочее место там, где нужно. По данным разработчиков, TRIO использует USB-C для питания и передачи данных. То есть экраны можно подключать к любым устройствам. Младшая версия TRIO стартует с $ 179, а старшая с $199.