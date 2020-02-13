Mobile World Congress 2020 отменен!

2020-02-13, Автор - Ramil; Продукт - Mobile World Congress 2020; [64]
Крупнейшая выставка мобильных устройств и технологий официально отменена. В Испании зарегистрировано два случая коронавируса, а в мире всего 22 миллиона случаев заболевания гриппом.

Первыми кто отказался от участия в MWC стали представители Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson. Мероприятие должно было состояться с 24 по 27 февраля в Барселоне. MWC был готов принять более 100 тысяч гостей.

Мобильные устройства компаний в любом случает будут анонсированы. Экономика Барселоны может пошатнуться, так как город живет только за счет туризма.

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