Mobile World Congress 2020 отменен!

Крупнейшая выставка мобильных устройств и технологий официально отменена. В Испании зарегистрировано два случая коронавируса, а в мире всего 22 миллиона случаев заболевания гриппом.

Первыми кто отказался от участия в MWC стали представители Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson. Мероприятие должно было состояться с 24 по 27 февраля в Барселоне. MWC был готов принять более 100 тысяч гостей.

Мобильные устройства компаний в любом случает будут анонсированы. Экономика Барселоны может пошатнуться, так как город живет только за счет туризма.