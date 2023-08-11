Мобильный процессор в iPhone 15 Pro оказался даже слишком мощным

Совсем скоро ожидается выпуск серии смартфонов iPhone 15 и уже сейчас можно смело предположить, что одной из главных тем разговора на ключевой презентации Apple станет процессор A17 Bionic, о котором говорят как о первом в мире процессоре, произведённом по технологическому процессу 3 нм. Да, на текущий момент в мире нет ни одного процессора, который создан по этому передовому технологическому процессу, что, конечно, даёт Apple существенное преимущество по всем направлениям. Как и следовало ожидать, апгрейд в области производительности и энергоэффективности должны быть впечатляющими — в сети появились первые тесты процессора в синтетике, которые показывают, что он действительно очень мощный.

В сети появилась неофициальная информация о том, что процессор нового поколения получил в бенчмарке Geekbench 6 внушительные 29 425 баллов, что, конечно, очень много. Для сравнения, процессор M1, который является достаточно мощным решением для ноутбуков, в том же бенчмарке набрал 24 907 баллов — на чипе вполне можно запускать самые тяжёлые приложения, выполнять тяжелейшие вычисления и не только. Соответственно, если новый мобильный процессор может показать больше баллов, то он существенно мощнее и в результате будет предоставлять просто безумный набор возможностей для пользователя. Конечно, всё это нужно как-то охлаждать в компактном корпусе смартфона, но с этим Apple точно справится — ранее производитель никогда не выпускал смартфонов с перегревом.