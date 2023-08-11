Мобильный процессор в iPhone 15 Pro оказался даже слишком мощным

В сети появилась неофициальная информация о том, что процессор нового поколения получил в бенчмарке Geekbench 6 внушительные 29 425 баллов, что, конечно, очень много. Для сравнения, процессор M1, который является достаточно мощным решением для ноутбуков, в том же бенчмарке набрал 24 907 баллов — на чипе вполне можно запускать самые тяжёлые приложения, выполнять тяжелейшие вычисления и не только. Соответственно, если новый мобильный процессор может показать больше баллов, то он существенно мощнее и в результате будет предоставлять просто безумный набор возможностей для пользователя. Конечно, всё это нужно как-то охлаждать в компактном корпусе смартфона, но с этим Apple точно справится — ранее производитель никогда не выпускал смартфонов с перегревом.