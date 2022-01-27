Mobvoi представила беспроводные наушники Mobvoi Earbuds ANC

По словам Mobvoi, новейшие наушники с активным шумоподавлением обеспечивают передовую технологию шумоподавления, интуитивно понятное интеллектуальное управление с использованием голоса и касания, а также длительный комфорт, обеспечивающий насыщенное и захватывающее прослушивание.
Другие примечательные особенности включают пыле- и водонепроницаемость IP5X и обеспечивают до 21 часа автономной работы в сочетании с корпусом для зарядки. Беспроводные наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и доступны по цене всего 59 долларов США.