Mobvoi представила беспроводные наушники Mobvoi Earbuds ANC

Mobvoi представила беспроводные наушники Mobvoi Earbuds ANC. Наушники китайского бренда весят всего 5 граммов каждый и предназначены для тех, кто ищет первоклассные характеристики по доступной цене. Наушники обещают обеспечить высококачественное воспроизведение звука, а также отличные возможности голосовых вызовов благодаря встроенным микрофонам, которые также поддерживают голосового помощника Tico.

По словам Mobvoi, новейшие наушники с активным шумоподавлением обеспечивают передовую технологию шумоподавления, интуитивно понятное интеллектуальное управление с использованием голоса и касания, а также длительный комфорт, обеспечивающий насыщенное и захватывающее прослушивание.

Другие примечательные особенности включают пыле- и водонепроницаемость IP5X и обеспечивают до 21 часа автономной работы в сочетании с корпусом для зарядки. Беспроводные наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и доступны по цене всего 59 долларов США.