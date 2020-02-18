ModMyMods выпустила охлаждающую жидкость для СЖО

Компания тщательно разрабатывала новую охлаждающую жидкость для компонентов водяного охлаждения. ModWater Ultra Pure представлена в прозрачном, красном, зеленом и синем цвете (синий предполагает разные оттенки).

Охлаждающая жидкость обеспечивает 100% защиту компонентов системы благодаря уникальной смеси веществ. Она безопасна для человека, жидкость содержит биоцид/фунгицид. Защищает от коррозии металла и совместима с трубками PETG. Жидкость для СЖО ModWater Ultra Pure является одной из самой чистой на рынке.

Жидкость поставляется объемом от 1 л и до 19 л. Можно заказать на официальном сайте компании. Для ЕС заказывать придется из США.