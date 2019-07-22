Модель Armor 6E и его характеристики

Armor 6E сделал это более точно, чем «яблочный» смартфон, что должно стать аргументом в пользу недорогого «китайца», наряду с защищенным от воды, пыли и механических повреждений корпусом. Также Armor 6E предлагает 6,2’’ дисплей с разрешением Full HD +, чипсет MediaTek Helio P70, модуль NFC, аккумулятор на 5000 мАч и Android 9 Pie.Ulefone продолжает продвижение своей линейки защищенных смартфонов, актуальным флагманом которой является модель Armor 6E. В рамках промо-кампании в поддержку девайса, компания решила продемонстрировать сильные стороны устройства на фоне именитого iPhone XS. Для этого сотрудник Ulefone вышел на пробежку с включенной функцией отслеживания маршрута при помощи GPS.О стоимости новинки пока неизвестно.