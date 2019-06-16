Модель King Kong 5 Pro и его функции

Новинка получила крупный дисплей на 6,5 дюйма, обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей. Селфи-камера имеет датчик изображения на 8 МП. Тыльную камеру снабдили двумя оптическими блоками на 13 МП и 2 МП. Центральным процессором выступает MediaTek Helio P70. Набор памяти гаджета состоит из 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ.Основная батарея имеет емкость 4500 мАч. Но тыльная панель сконструирована так, что к ней можно подсоединить дополнительный аккумулятор на 3500 мАч. Таким образом, пользователь получает мощный источник питания с общей емкостью 8000 мАч. Обе батареи поддерживают функцию быстрой зарядки Pump Express Plus 2.Стоимость новинки составит 290 долларов.