Модели Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro + выйдут в начале следующего года

Сообщается, что линейка Vivo X80 находится в разработке. В свежем отчете говорится, что преемник серии Vivo X70, вероятно, появится в начале следующего года. В серию Vivo X80 войдут три модели - Vivo X80, Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro +. Прошлые утечки предполагают, что телефоны могут работать на чипсетах MediaTek Dimensity и оснащены дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Серия Vivo X80, вероятно, также получит обновления в отделе камеры.

Серия Vivo X80 станет преемником линейки Vivo X70, представленной в Индии в сентябре. Тогда были выпущены только две модели Vivo X70 Pro и Vivo X70 Pro +.
Комментарии и отзывы Vivo X80 Pro +
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