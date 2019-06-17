Модная новинка Nubia Red Magic

Новый геймерский аппарат Nubia оснащен экранной матрицей высокого качества, частота обновления дисплея, по слухам, составляет 120 Гц. Веб-инсайдеры утверждают, что в гаджете установлена емкая батарея минимум на 5000 мАч, которая снабжена функцией быстрой зарядки на 30 Вт. Также есть данные, что разработчики оборудовали аппарат дополнительными кнопками управления и функцией обратной связи 4D-shock, придающей реалистичность игровому процессу.Высокопроизводительный процессор подразумевает эффективную систему охлаждения. Современные игры сильно загружают процессор, поэтому небольшой вентилятор будет отводить тепло от электронных компонентов, предотвращая перегрев.О стоимости новинки пока неизвестно.