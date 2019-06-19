Модные наушники UMIDIGI Ubeats

Магнитное крепление чашек и комплектация силиконовыми амбушюрами различных размеров обеспечивают удобство ношения и комфортную посадку наушников, а расположенный на корпусе пульт позволяет на ходу управлять громкостью воспроизведения, не вынимая смартфон или плеер из кармана.Наушники оснащены энергоэффективным модулем Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 140 мАч, гибким силиконовым на шейным ободом и весят всего 33 грамма. Система цифрового шумоподавления позволяет с комфортом пользоваться моделью даже на природе или в шумных местах. Время автономной работы UMIDIGI Ubeats составляет до 12 часов воспроизведения и до 300 часов в режиме ожидания.Лето — пора активного отдыха. Для пробежек, вело прогулок и походов пригодятся беспроводные наушники. Они не цепляются за одежду и не тянут за собой гаджет во время активности на свежем воздухе — разве что иногда требуют зарядки. Тем, кто не хочет таскать с собой массивный пауэрбанк, впору присмотреться к долгоиграющим моделям. UMIDIGI Ubeats, несмотря на компактные размеры и небольшой вес, обеспечивают до 12 часов воспроизведения от одной зарядки встроенного аккумулятора.Стоимость новинки составит 32 доллара.