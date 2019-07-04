Модный смартфон Blackview BV6800 Pro

От различных типов внешних воздействий начинку устройства защищает корпус, выполненный по стандартам IP68, IP69K и военному MIL-STD-810G. Смартфон можно использовать даже для подводной съемки на глубине до 5 метров или мыть его под струей воды.5,7-дюймовый дисплей Blackview BV 6800 Pro с разрешением Full HD+ получил тонкие боковые рамки, с которыми смартфон не выглядит громоздким. «Сердцем» аппарата стал процессор MediaTek MT6750T при поддержке 4 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных предусмотрен встроенный накопитель объёмом 64 ГБ. Добавить пространство для файлов можно с помощью слота microSD. Ёмкий аккумулятор на 6 580 мАч поддерживает быструю (24 Вт) и беспроводную зарядки.О стоимости новинки пока неизвестно.