Модный смартфон Nokia 5.1 Plus

Компания Nokia выпустила в этом году простой смартфон. Габариты изделия: 8 x 71,98 x 149,51 мм при весе 160 граммов.В сердце новинки лежит 8-ядерный 2-гигагерцевый чип MediaTek Helio P60. Разрешение 5,86-дюймового экрана (19:9) – 720 х 1520 точек (HD+). Имеются 8-мегапиксельная селфи-камера и двойная основная (13 + 5 Мп), а также 3 Гб «оперативки» и 32 Гб на флэш-накопителе (расширение посредством microSD-карт до 400 Гб), аккумулятор на 3060 мА/ч, порт USB Type-C, модули Wi-Fi, 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, приемник GPS, два SIM-слота, сканер пальцевых отпечатков.Стоимость смартфона составит 230 долларов.