Модный смартфон Ulefone Power 6

Компания Ulefone анонсировала выпуск долгоиграющего смартфона Power 6 в тонком корпусе.6,3-дюймовый дисплей с тонкими рамками и небольшим вырезом обладает разрешением 2340x1080 пикселей. Аппарат построен на базе нового процессора MediaTek Helio P35 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц в комбинации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 64 ГБ. В качестве операционной системы используется актуальная версия Android 9.0 Pie. Двойная основная камера получила датчики с разрешением 16 и 2 Мп, 16-мегапиксельный селфи-модуль поддерживает функцию распознавания лица.Ulefone Power 6 стал одной из немногих моделей, сочетающих сравнительно тонкий корпус с длительным временем автономной работы. Аккумулятор ёмкостью 6350 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт обеспечивает, по заявлению производителя, до четырех дней автономной работы гаджета при умеренном использовании. Для проведения бесконтактной оплаты предусмотрен модуль NFC, за разблокировку и подтверждение платежей отвечает сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней крышке.Стоимость новинки составит 145 долларов.