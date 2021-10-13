Модуль камеры Google Pixel 6 Pro не подлежит замене

Если верить утечке страницы из технического руководства по ремонту Google Pixel 6 Pro, Google, соединяет модуль тройной камеры с уникальным устройством с завода. В документе говорится: Задняя камера RL калибруется на сайте поставщика для обеспечения качества изображения/видео после установки. Эта страница была опубликована на странице Wiki, там же упоминается, что заменяемый модуль отличается от производственного модуля камеры, который соединен с исходной материнской платой.

Это означает, что нельзя использовать модуль камеры из существующего Pixel 6 Pro и установить его на другое устройство. Это также предполагает, что заменяющий модуль, возможно, потребуется жестко запрограммировать для работы на другом устройстве Pixel. В том же документе говорится: При замене материнской платы: ASP также необходимо заменить RL. Задняя камера имеет отметку GEO. Для замененной задней камеры с исходного устройства оставьте их, а RTV верните поставщику. Компания Apple сделала ремонт модуля камеры с помощью iPhone 12 более сложным для выполнения замены за пределами авторизованной ремонтной сети Apple, поэтому другие компании могут рассматривать это как возможность сделать то же самое со своими устройствами.
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