Модульный смартфон Fairphone 3 представлен официально

Компания Fairphone представила третье поколения своего модульного смартфона, который появится в продаже 3 сентября по цене в 450 долларов. Новинка оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсетом Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти, основной камерой на 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, слотом для двух SIM-карт, аккумулятором на 3000 мАч, поддержкой быстрой зарядки, адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, а также модемом 4G. Главной фишкой модульности Fairphone 3 является простота замены вышедших из строя компонентов.