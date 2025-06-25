Модульный смартфон Fairphone 6 оценили в 600 евро

Компания Fairphone выпустила в европейскую продажу шестое поколение одноименного смартфона, двенадцать комплектующих которого (в том числе дисплей, аккумулятор и USB-порт) можно заменить посредством одной отвёртки. Новинку оснастили 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2484:1116 пикселей и кадровой частотой от 10 до 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony Lytia 700C и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик с OIS), селфи-камерой разрешением 32 Мп (с автофокусом и оптической стабилизацией), аккумулятором ёмкостью 4415 мАч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, предустановленной ОС Android 15 с поддержкой до 2033 года, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55 и ударопрочностью по стандарту MIL-810H. Цена смартфона составляет 600 евро.