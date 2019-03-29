Монитор AOC Agon AG272FCX6 имеет частоту обновления 165 Гц

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon AG272FCX6, которая предназначена для геймеров. Новинка оснащается 27-дюймовой MVA-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей и соотношением сторон 16:9, поддержкой технологии AMD FreeSync для плавности изображения, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1 и динамической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, интерфейсами D-Sub, DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, 3-ваттными стереодинамиками и концентратором USB 3.0. Монитор появится в продаже в апреле по цене около 350 евро.