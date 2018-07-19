Монитор AOC Q3279VWFD8 получил технологию AMD FreeSync

Состоялся анонс монитора AOC Q3279VWFD8 для игр и развлечений. Аппарат оснащен 31,5-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 точек, контрастностью 1200:1 и временем отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Реализована технология AMD FreeSync, отвечающая за улучшение качества игрового процесса. Частота обновления равна 75 Гц. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея. Предусмотрены интерфейсы HDMI 1.4, DVI и DisplayPort 1.2. Оценивается новинка в 250 евро.